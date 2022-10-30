Medvedev, Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Kanadalı Denis Shapovalov'u 2-1 yenerek Viyana Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Medvedev, Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon
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30 Ekim 2022 21:32
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Kanadalı Denis Shapovalov'u 2-1 yenerek Viyana Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 4 numarası Medvedev ile klasmanın 19. basamağındaki Shapovalov karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Medvedev, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak 2 saat 17 dakika sonunda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Viyana Açık'ta ilk kez bu başarıyı yakalayan Medvedev, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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