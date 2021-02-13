Medvedev ve Tsitsipas, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta erkeklerde 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev ve 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas 4. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Medvedev ve Tsitsipas, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı
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13 Şubat 2021 13:59
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkeklerde 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev ve 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas 4. tura yükseldi. 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında Rus raket Medvedev, 28 numaralı seri başı Sırp Filip Krajinovic ile karşılaştı.

6-3'lük setlerle 2-0 öne geçtiği maçta rakibine üst üste iki set veren Medvedev, son seti oyun vermeden 6-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı. 

5 numaralı seri başı Yunan Tsitsipas, klasmanın 95 numarası İsveçli Mikael Ymer karşısında zorlanmadan 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı. 

7 numaralı seri başı Rus Andrey Rublev de klasmanın 65 numarasında yer alan İspanyol Feliciano Lopez'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.  

- Pliskova ve Bencic'den erken veda 

Tek kadınlarda 2019 yılının yarı finalisti 6 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova, 25 numaralı seri başı vatandaşı Karolina Muchova'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek 3. turda elendi. 

18 numaralı seri başı Belçikalı Elise Mertens de 11 numaralı seri başı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek son 16'ya kaldı. 



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