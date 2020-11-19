Medvedev Djokovic'i mağlup etti

Erkekler sezon sonu turnuvasında Rus Medvedev, Sırp Djokovic'i 2-0 mağlup etti

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Medvedev Djokovic'i mağlup etti
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19 Kasım 2020 02:28
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün kapanış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 4 numaralı seri başı Medvedev karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı.

Sırp Djokovic ise daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasındaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. 



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