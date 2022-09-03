Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin son şampiyonu Daniil Medvedev, Wu Yibing'i 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
MEDVEDED SÜRPRİZE YER VERMEDİ
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı. Tek erkekler 3. tur mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Medvedev, dünya sıralamasının 174. basamağındaki Wu'yu 3-0'lık (6-4, 6-2, 6-2) skorla geçti.
SON 16'YA GİREN TENİSÇİLER
Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex De Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı. Nick Kyrgios (23), Karen Khachanov (27) ve Corentin Moutet de son 16 isim arasına girdi.
MEDVEDED SÜRPRİZE YER VERMEDİ
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı. Tek erkekler 3. tur mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Medvedev, dünya sıralamasının 174. basamağındaki Wu'yu 3-0'lık (6-4, 6-2, 6-2) skorla geçti.
SON 16'YA GİREN TENİSÇİLER
Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex De Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı. Nick Kyrgios (23), Karen Khachanov (27) ve Corentin Moutet de son 16 isim arasına girdi.
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