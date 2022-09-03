Medvedev'den sürprize izin yok!

ABD Açık'ta erkeklerin son şampiyonu Daniil Medvedev, Wu Yibing'i 3-0 yenerek 4. tura yükselme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medvedev'den sürprize izin yok!
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03 Eylül 2022 15:59
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin son şampiyonu Daniil Medvedev, Wu Yibing'i 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

MEDVEDED SÜRPRİZE YER VERMEDİ

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı. Tek erkekler 3. tur mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Medvedev, dünya sıralamasının 174. basamağındaki Wu'yu 3-0'lık (6-4, 6-2, 6-2) skorla geçti.

SON 16'YA GİREN TENİSÇİLER

Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex De Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı. Nick Kyrgios (23), Karen Khachanov (27) ve Corentin Moutet de son 16 isim arasına girdi.

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