Medvedev'den son 16'da veda

Daniil Medvedev, Madrid Açık'a son 16 turunda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medvedev'den son 16'da veda
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02 Mayıs 2023 17:56
Tek erkeklerde dünya 3 numarası Daniil Medvedev, katıldığı Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan son 16 turunda elendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvasının son 16 turunda, Rus Medvedev, vatandaşı dünya 121 numarası Aslan Karatsev ile karşılaştı.

2021 Avustralya Açık yarı finalisti Karatsev, 1 saat 36 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karatsev, ABD'li Taylor Fritz ile Çinli Zhang Zhizhen arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

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