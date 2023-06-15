Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, katıldığı Libema Açık turnuvasına erken veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı
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15 Haziran 2023 21:06
Daniil Medvedev, katıldığı turnuvada sezona kaybederek giriş yaptı.
Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına katılan 27 yaşındaki Medvedev, ilk turda dünya 52 numarası Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı.

Mannarino, bu sezon ilk kez çim kort turnuvasına çıkan Medvedev'i 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

Fransız tenisçi, Jordan Thompson-Milos Raonic eşleşmesini geçen tarafla çeyrek finalde karşılaşacak.

 
 

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