Medipol Başakşehir'de Süper Lig hazırlığı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, koronavirüs nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Medipol Başakşehir'de Süper Lig hazırlığı
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26 Mayıs 2020 20:04
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, 27 Mayıs Çarşamba yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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