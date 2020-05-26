Medipol Başakşehir'de Süper Lig hazırlığı

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, 27 Mayıs Çarşamba yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, 27 Mayıs Çarşamba yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın