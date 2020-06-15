Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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15 Haziran 2020 22:04
Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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