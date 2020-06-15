Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.