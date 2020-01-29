Medipol Başakşehir'de Milos Jojic, kiralandı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcusu Milos Jojic'in Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
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