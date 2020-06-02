Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Haber; AA
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
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02 Haziran 2020 14:58
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.

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