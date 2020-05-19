Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı!

Medipol Başakşehir, yapılan Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı!
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19 Mayıs 2020 22:10
Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

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