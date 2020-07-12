Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
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12 Temmuz 2020 15:00
Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig'de 32. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya temsilcisine konuk olacak.



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