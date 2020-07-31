Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Kopenhag'la oynayacağı rövanş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
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31 Temmuz 2020 20:51
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 1 Ağustos'ta yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.



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