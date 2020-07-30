Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacağı Kopenhag için hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
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30 Temmuz 2020 22:05
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü ve çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, 31 Temmuz günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.



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