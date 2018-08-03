Medipol Başakşehir'de iki ayrılık!

Transferin sessiz takımı, iki futbolcusuna veda etti. Başakşehir,veile yolların ayrıldığını açıkladı ve futbolculara teşekkür etti.Başakşehir'den yapılan açıklamada ''Sözleşmeli oyuncularımızdan Cheikhou Dieng için Avusturya'nın FC Wacker Innsbruck kulübü ile; Atabey Çiçek için Ümraniyespor kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.'' denildi.