Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde maçın oynanacağı Gaziantep'e gidecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde maçın oynanacağı Gaziantep'e gidecek.