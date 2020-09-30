Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 3 Ekim Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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30 Eylül 2020 21:07
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 3 Ekim Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek. 



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