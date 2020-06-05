Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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05 Haziran 2020 15:55
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın duran top ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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