Medipol Başakşehir, tek golle mağlup

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Rusya Birinci Futbol Ligi ekibi Terek Grozny'e 1-0 yenildi.
Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, buradaki üçüncü hazırlık maçında Terek Grozny'le karşılaştı.
Rus temsilcisinin golünü 44. dakikada Ivanov Oleg kaydetti.
Turuncu-lacivertliler, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü İspanyol temsilcisi Eibar'la karşılaşacak.
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Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, buradaki üçüncü hazırlık maçında Terek Grozny'le karşılaştı.
Rus temsilcisinin golünü 44. dakikada Ivanov Oleg kaydetti.
Turuncu-lacivertliler, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü İspanyol temsilcisi Eibar'la karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın