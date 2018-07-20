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Medipol Başakşehir, tek golle mağlup

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Terek Grozny'e 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, tek golle mağlup
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20 Temmuz 2018 21:44
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Rusya Birinci Futbol Ligi ekibi Terek Grozny'e 1-0 yenildi. 

Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, buradaki üçüncü hazırlık maçında Terek Grozny'le karşılaştı.

Rus temsilcisinin golünü 44. dakikada Ivanov Oleg kaydetti.

Turuncu-lacivertliler, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü İspanyol temsilcisi Eibar'la karşılaşacak.

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