Medipol Başakşehir seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.



Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.



DENİZ TÜRÜÇ MAÇI ÇÖZDÜ



Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Türüç, devre arasında oyuna girdi. Başakşehir'in rakip savunmayı aşmakta zorlandığı dakikalarda uzak mesafeden harika bir gole imza atan Deniz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Deniz Türüç, bu gol ile birlikte bu sezon ligdeki 3. golüne ulaşmış oldu.



GHACHA DEVAM EDEMEDİ



Antalyaspor'da maça ilk 11'de başlayan Cezayirli oyuncu Houssam Ghacha, maçın ilk yarısında Leo Duarte ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kendisini denese de oyuna devam edemeyen Ghacha, 27. dakikada yerini Sam Larsson'a bıraktı.



MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.



Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



ALEKSIC UÇUŞA GEÇTİ



Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.



Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.



Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.



İLK YARIDAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde, Başakşehir savunmasında Ndayishimiye'nin ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0



66. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü buldu. Sol kanattan Lima'nın altıpas içine yaptığı ortada kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Kale ağzında meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic, topu ağlara yolladı: 2-0



Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 69 Szysz), Aleksic (Dk. 85 Keny), Münir (Dk. 69 Nzaba), Okaka (Dk. 79 Traore)



Fraport TAV Antalyaspor: Muhammed Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Floranus), Ömer Toprak, Kudriashov, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Hakan Özmert), Ufuk Akyol, Ghacha (Dk. 27 Larsson), Adriano (Dk. 69 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Erkan Eyibil), Haji Wright



Goller: Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 66 Aleksic (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 33 Mahmut Tekdemir, Dk. 82 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Bünyamin Balcı, Dk. 87 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)





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