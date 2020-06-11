Medipol Başakşehir pas ve şut çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını 12 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın pas ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını 12 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.