Medipol Başakşehir - Kopenhag: Muhtemel 11'ler

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.Kopenhag'da ise uzun süredir sakatlığı süren Boilesen, Mudrazija ve Wind bu maçta olmayacaklar.Mert GünokCaiçaraEpureanuSkrtelClichyMahmut Tekdemirİrfan CanEdin ViscaAleksicDemba BaCrivelliJohnssonVarelaOviedoSigurdssonStageZecaPep BielNelssonN'DoyeMichael SantosRasmus FalkUEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 29. karşılaşmasını oynayacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.Bu maçlarda 31 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 11. karşılaşmasına Kopenhag karşısında çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 10 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı.Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Letonya temsilcisi Riga'yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0'lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı.B Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.Bu turda İskoçya'nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 12 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro izledi.Medipol Başakşehir'in diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.İstanbul ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grubunun son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.