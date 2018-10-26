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Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Ligdeki ilk 9 maçında 18 puan toplayan Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.İlk 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Atiker Konyaspor ise 13 puana sahip.Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caiçara ve sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun da bu karşılaşmada maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.