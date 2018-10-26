  •  
    "Quaresma benden çok daha yetenekli adam.."
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    G.Saray'ın soluk borusu için FLAŞ bir iddia var!..
  •  
    Türkiye'ye haber yolladı "Ne olursunuz geleyim"
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."

Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, cumartesi günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 11:31
Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol  Başakşehir, cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki ilk 9 maçında 18 puan toplayan Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Atiker Konyaspor ise 13 puana sahip.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de, sarı kart cezalısı Junior Caiçara ve sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun da bu karşılaşmada maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. 

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için