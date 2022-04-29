Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Son dört maçında 10 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan 47 puanlı Kasımpaşa ise 11. sırada bulunuyor.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. Stefano Okaka'nın durumu ise maç gününde belli olacak.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.



- Dört oyuncu ceza sınırında



Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.



Dört oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.





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