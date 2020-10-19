Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında 20 Ekim günü deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 16:57
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Leipzig/Halle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli ekip, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için