Medipol Başakşehir'in konuğu GZT Giresunspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 29 puanla haftaya 3. sırada girdi.



Turuncu-lacivertli ekibin Galatasaray'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ise Giresunspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.



Ligde oynadığı son maçta sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.





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