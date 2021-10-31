Medipol Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Medipol Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor
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31 Ekim 2021 11:25
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde Pazartesi günü Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.


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