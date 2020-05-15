Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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15 Mayıs 2020 20:11
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve şut çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını (16 Mayıs) yarın sürdürecek.

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