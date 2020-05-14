Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada antrenmanlarına devam etti.

Haber; AA
Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti
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14 Mayıs 2020 19:21
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışmaları yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına 15 Mayıs Cuma günü devam edecek.

 

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