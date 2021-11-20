Medipol Başakşehir'den üst üste 5. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı.



Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı beş maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, puanını 21'e yükseltti. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı.



Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Altay'ı konuk ederken, Demir Grup Sivasspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.



Kaptan Mahmut bu sezon ilk golünü attı



Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk gol sevincini 13. haftada yaşadı.



Deneyimli futbolcu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında takımının ikinci golüne imza attı.



Turuncu-lacivertli takımın Demir Grup Sivasspor karşısında ilk golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.





İLGİLİ VİDEO