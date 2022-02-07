Medipol Başakşehir'de Vieira ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir'de Vieira ile yollar ayrıldı
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07 Şubat 2022 15:26
Medipol Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.

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