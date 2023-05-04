Medipol Başakşehir'de sakatlık gelişmesi

Medipol Başakşehir'de Polonyalı oyuncu Patryk Szysz, Ankaragücü maçını sedye ile terk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir'de sakatlık gelişmesi
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04 Mayıs 2023 23:14
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 23:43
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Ankaragücü'nü 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

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