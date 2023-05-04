Medipol Başakşehir'de sakatlık gelişmesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Ankaragücü'nü 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.
Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.
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