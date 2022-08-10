Medipol Başakşehir, Breidablik maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda'nın Breidablik ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli de idmanın tamamında takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir ile Breidablik arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, perşembe saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli de idmanın tamamında takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir ile Breidablik arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, perşembe saat 20.45'te başlayacak.
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