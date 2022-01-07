Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında
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07 Ocak 2022 14:26
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 33 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası biten Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyebilecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye ve Stefano Okaka ise ceza sınırında bulunuyor.


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