Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Avusturya'nın Salzburg kentine geldi.
İstanbul'dan uçakla Salzburg'a gelen turuncu-lacivertli kafileye havalimanındaki taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turuncu-lacivertli ekip, Salzburg'dan 23 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Saalfelden kasabasına geçti.
Medipol Başakşehir, Avusturya'da 13 Temmuz'da Almanya temsilcisi 1860 Münih, 17 Temmuz'da Rusya ekibi Ufa, 20 Temmuz'da aynı ülkeden Akhmat Grozny ve 23 Temmuz'da İspanya'dan Eibar'la hazırlık maçları oynayacak.
FIFA Dünya Kupasında Fas Milli Takımı'nda forma giyen Manuel da Costa, 14 Temmuz'da kamp çalışmalarına dahil olacak.
Medipol Başakşehir'in kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Faruk Çakır, Volkan Babacan, Mert Günok, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Joseph Attamah, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Gael Clichy, Aurelien Chedjou, Arda Turan, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Riad Bajic, Ahmet Sait Kıvanç ve Atabey Çiçek.
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İstanbul'dan uçakla Salzburg'a gelen turuncu-lacivertli kafileye havalimanındaki taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turuncu-lacivertli ekip, Salzburg'dan 23 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Saalfelden kasabasına geçti.
Medipol Başakşehir, Avusturya'da 13 Temmuz'da Almanya temsilcisi 1860 Münih, 17 Temmuz'da Rusya ekibi Ufa, 20 Temmuz'da aynı ülkeden Akhmat Grozny ve 23 Temmuz'da İspanya'dan Eibar'la hazırlık maçları oynayacak.
FIFA Dünya Kupasında Fas Milli Takımı'nda forma giyen Manuel da Costa, 14 Temmuz'da kamp çalışmalarına dahil olacak.
Medipol Başakşehir'in kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Faruk Çakır, Volkan Babacan, Mert Günok, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Joseph Attamah, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Gael Clichy, Aurelien Chedjou, Arda Turan, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Riad Bajic, Ahmet Sait Kıvanç ve Atabey Çiçek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın