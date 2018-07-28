Medipol Başakşehir, Avusturya yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.Turuncu-lacivertliler, ikinci yurt dışı kampını 29 Temmuz-2 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapacak.Medipol Başakşehir, kampta 30 Temmuz Pazartesi günü Almanya temsilcisi Stuttgart, 2 Ağustos Perşembe günü de bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçları oynayacak.İstanbul ekibi, 2 Ağustos'taki maçın ardından Avusturya'dan dönecek ve çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.Öte yandan Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Arda Turan takımla çalışırken, Emmanuel Adebayor ise kondisyoner eşliğinde özel antrenman yaptı.