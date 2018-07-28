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Medipol Başakşehir, Avusturya yolcusu

Turuncu-lacivertli takım, ikinci yurt dışı kamp dönemi için 29 Temmuz Pazar günü Salzburg'a gidecek.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Avusturya yolcusu
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28 Temmuz 2018 14:05
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 Temmuz Pazar günü Avusturya'ya gidecek.

Turuncu-lacivertliler, ikinci yurt dışı kampını 29 Temmuz-2 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapacak.

Medipol Başakşehir, kampta 30 Temmuz Pazartesi günü Almanya temsilcisi Stuttgart, 2 Ağustos Perşembe günü de bir başka Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçları oynayacak.

İstanbul ekibi, 2 Ağustos'taki maçın ardından Avusturya'dan dönecek ve çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Öte yandan Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Arda Turan takımla çalışırken, Emmanuel Adebayor ise kondisyoner eşliğinde özel antrenman yaptı.

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