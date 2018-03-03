Medipol Başakşehir 2-0 Göztepe MAÇ ÖZETİ (Bein sports)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ligde puanını 50'ye çıkarırken, Göztepe 36 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise gelecek hafta ligde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.