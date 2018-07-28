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Savunmasını Şilili stoper Enzo Roco ile güçlendirenbu transferi bitirmek için gösterdiği yoğun çabaya siyah-beyazlı yöneticilerin teşekkür ettiği belirtildi. Farklı kulüplerden cazip teklifler alması nedeniyle Enzo Roco ile özel görüşmeler yapan Medel'in bu transferi bitiren isim olduğu belirlendi.Transfer öncesi Şili Milli Takımı'ndan tanıdığı vatandaşı ile konuşan Medel'in, "Beşiktaş senin kariyerini tamamen değiştirebilecek bir kulüp. Burası bir aile ortamı gibi. İnanılmaz bir taraftarımız var. Türkiye'nin en coşkulu taraftarı burada. İstanbul da yaşanacak bir şehir. Takımın başında çok önemli bir teknik direktör bulunuyor. Kadrodaki tüm oyunculara çok büyük katkı sağlıyor. Şenol Güneş sayesinde bu takımdaki birçok oyuncu çok iyi teklifler aldı. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalısın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Gary Medel'in tavsiyesi üzerine Enzo Roco'yu Beşiktaş bünyesindeki scoutlara danışarak takibe alan Beşiktaş Yönetimi'nin, Şilili oyuncunun performansı konusunda bir tereddüt yaşamadığı da öğrenildi.Başkan Fikret Orman'ın, Enzo Roco konusunda yakın çevresine, "Medel futbolu gerçekten çok iyi biliyor. Ona bu konularda çok güvenirim. Kendisi şimdiden çok iyi bir Beşiktaşlı oldu. Onun görüşleri bizim için tabi ki önemli. Roco'yu çok iyi tanıyor ve almamız konusunda çok ısrar etti. Bizim scoutlarımız da olumlu rapor verince hocamıza danışarak bu transfere nokta koyduk" yorumunu yaptığı vurgulandı.Enzo Roco geçtiğimiz sezon Meksika'da Cruz Azul forması altında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. OPTA'nın özel olarak hazırladığı analizde 25 yaşındaki futbolcunun özellikleri öne çıkarıldı.Buna göre Enzo Roco'nun en fazla sert futbol yapısı göze çarptı. Sezonu 10 sarı kartla kapatan Şilili oyuncu, yüzde 61'lik ikili mücadele kazanma oranı, yüzde 75 top kapma rakamlarıyla yıldızlaştı. İsabeti pas konusunda da yüzde 79.7'lik bir oran tutturan Roco, 48 kez pas arası ve 78 kez top uzaklaştırma, yüzde 68.8 hava topu kazanmasıyla alkış aldı. 27 maçta 1991 dakikada 2 gol atan Roco, istikrarlı görüntüsüyle sivrildi.