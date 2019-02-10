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Medel için Beijing Guoan açıklaması

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel için ülke basınında çıkan, "Bursaspor maçında Çin kulüpleri izleyecek" iddiası gerçek çıkmadı.

Kaynak: Sabah
Medel için Beijing Guoan açıklaması
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10 Şubat 2019 09:58
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel için ülke basınında çıkan, "Bursaspor maçında Çin kulüpleri izleyecek" iddiası gerçek çıkmadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler "Medel ile ilgili bize gelen resmi teklif yok" derken, yönetimin Şilili futbolcu için sezon sonu teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Şili basınında geçtiğimiz gün Medel için en az 10 milyon euroyu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'ın Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği belirtilmişti.

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