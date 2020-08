Mecnun Otyakmaz'ın Mert Hakan ve Emre Kılınç tepkisi

Sivasspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve delegelerin katılımıyla Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.



Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.



Otyakmaz: "Bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak"



Mecnun Otyakmaz, takımı her yıl daha ileri taşıma amacında olduklarını dile getirerek, "Sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. Bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak." dedi.



Gerek mali yapı gerekse tesisleşme konusunda Sivas halkının verdiği güvene layık olmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Otyakmaz, "4 yıl önce 20'ye çıkarmış olduğumuz yönetim kurulu üyesi sayımızı 14'e düşürüyoruz. Yeni dönemde listemizde yer bulamayan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız." diye konuştu.



Rüya gibi geçen 2019-2020 sezonunda ilk yarıyı lider olarak tamamladıklarını ancak ikinci yarıda kendilerini zor günlerin bekleyeceğini bildiklerini anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:



"Gerek sporcularımıza yapılan transfer teklifleri, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını işlerimizi daha da zorlaştırdı. Mert (Hakan Yandaş) ve Emre (Kılınç) konusunu biraz açmak gerekirse, alt liglerden aldığımız ve çok şeyler kattığımız iki ismin bonservis ücreti kazandırmadan ayrılmaları bizi üzdü. Aslında bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ancak bu saatten sonra polemiğin kimseye faydası yok. Transfer eden kulüplerimiz futbolcuların ne kadar dürüst ve ahlaklı olduklarından bahsetti. Sözleşmesi devam eden futbolcularla görüşmek ne kadar doğruydu, onu da takdirlerinize bırakıyorum. Her iki oyuncunun isimlerinin özellikle ikinci yarıda başka kulüplerle anılmaya başlaması ve medyanın bu isimleri sürekli kullanması, sporcularda performans düşüklüğüne sebep oldu."



Otyakmaz, pandemi sürecinin de bu döneme denk gelmesiyle takımın puan kayıpları yaşayıp, zirve yarışında yara aldığına dikkati çekerek, "Ancak başarılı kadro mühendisliği ve teknik heyetimizin bilgi ve birikimiyle yapmış olduğumuz tüm çalışmalar neticesinde ligi dördüncü tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkını almayı başardık." ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun hareketli günler yaşadığına dikkati çeken Otyakmaz, "Pandemi, döviz kuru tehdidi, yeni konulan vergiler, yayıncı kuruluşun indirim istekleri, ligin 21 takıma yükseltilmesinden kaynaklı kulüplerin gelir kaybına uğraması önümüzdeki dönemi çok daha zorlu bir hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni yönetim belirlendi



Genel kurulda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçim gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan olarak belirlendi.



Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri, Erdal Sarılar, Erkan Bozatlı, Mehmet Oflaz, Mehmet Akif Bağce, Ahmet Kuzan, Serkan Aydın, Halit Yazıcı, Mehmet Ali Topal, Faruk Taşseten, Uğur Akkuş, Bahattin Eken, Elahattin Akyüz, Ömer Sepet ve Mehmet Boyraz'dan, yedek üyeleri ise Muhammet Şeker, Emre Özgü, Yasin Ocak, Ferhat Şahin, Vahit Polat, Resul Kayacı ve Mehmet Öztürk'ten oluştu.