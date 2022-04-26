Mecnun Otyakmaz: 'Yönetici bulmakta zorlanacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 34 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, sahada arzu edilen bir futbol oynanmamasına rağmen kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftara iyi bir futbol izlettirememelerine rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, "Maalesef arzu ettiğimiz bir futbol yoktu bugün sahada. Taraftarımıza daha iyi futbol izlettirmek isterdik. İki takımda sanırım kupa maçının stresinden ve yorgunluğundan etkilenmiş olacak ki iyi bir futbol ortaya çıkmadı. Buna rağmen kazanmasını bilmek ve Alanya gibi güçlü bir takımı hem kupada avantaj elde edebilecek şekilde hem de ligde penaltıyla da olsa 1-0 yenmek bizi mutlu etti. Taraftarımızın da az da olsa yüzünü güldürdük diye düşünüyorum." diye konuştu.



Ramazan Bayramı'ndan sonra Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu bir rövanşa çıkacaklarını hatırlatan Otyakmaz, "İlk maçta avantaj elde ettiğimizi söyleyebiliriz ama Alanyaspor görüyorsunuz topa hakim olan tehlikeli bir takım. Henüz turu atlamış sayılmayız. Çok ciddi bir şekilde çalışıp, önlemlerimizi alıp, avantajımızı değerlendirip finale yükselmek istiyoruz." dedi.



Otyakmaz, taraftara da özel bir çağrı yaparak rövanş maçında taraftarın itici gücünü yanlarında görmek istediklerini kaydetti.



"Yönetici bulmakta zorlanacağız"



Yeni spor yasası ile ilgili ise Otyakmaz şu ifadeleri kullandı:



"Futbolu yeni bir kanunla dizayn etme ihtiyacı vardı evet bu çok doğru. Fakat bizim önemli tereddütlerimiz var. Bunları da her ortamda dile getirmeye gayret ettik. Bazı dönemlerde yanlış anlaşıldık ve bu taleplerimiz pek ilgi görmedi diye düşünüyoruz. İnşallah UEFA'dan FIFA'dan bizimle ilgili olumsuz bir şey olmaz ve inşallah henüz imzalanmadan ve resmi gazetede yayımlanmadan arzu ettiğimiz değişiklikler yerine gelir."



Otyakmaz, Meclis'te de bu konuda yanlış anlaşılmadan doğan bir takım cevaplar verildiğini dile getirerek, "Şimdi gerçekten yönetici bulmakta zorlanacağız, bu çok yanlış anlaşıldı. Biz, 'bu risklerle bu ortamda kimse kendi gelirlerini, çocuklarının rızklarını bu manada tehlikeye atmaz' anlamında yönetici bulmakta zorlanacağımızı söylemiştik. Hala bu kaygımızı yaşıyoruz. Tabi bundan sonra kanun ve yönetmeliklerle bir takım düzenlemeler getirilecektir. Umarım tereddütlerimiz ortadan kalkar, Türk futbolunun hatta Türk sporunun ihtiyacı olan mükemmel bir yasayla yolumuza devam ederiz." diye konuştu.



