Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Dinamo Batum'u eledikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Ülke puanı için önemli galibiyetler alındığını söyleyen Mecnun Otyakmaz "Sivasspor'un yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'un da tur atlaması güzel olur. İnşallah tüm takımlarımız, gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış oldu. Ülke puanını arttırdık. Gruplara da kalırsak, daha iyi olacak." dedi.



Play-Off Turu hakkında da konuşan Mecnun Otyakmaz "Kopenhag'ı düşünüyoruz ama Dinamo Batum da tehlikeli takımdı. Eksiklerimiz sorun yarattı ama biz de üstüne koyarak geliyoruz. En kısa sürede hazır olacağız. Daha iyi bir takım olacağız ve daha iyi bir futbol izleteceğiz. Son 15 dakika özellikle çok daha iyi oynadık ve turu aldık. Keşke daha erken golü bulabilseydik ama bu da güzel." ifadelerini kullandı.



