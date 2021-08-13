Mecnun Otyakmaz: "Ülke puanı için harika oldu"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Dinamo Batum maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mecnun Otyakmaz: 'Ülke puanı için harika oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 00:08
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Dinamo Batum'u eledikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke puanı için önemli galibiyetler alındığını söyleyen Mecnun Otyakmaz "Sivasspor'un yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'un da tur atlaması güzel olur. İnşallah tüm takımlarımız, gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış oldu. Ülke puanını arttırdık. Gruplara da kalırsak, daha iyi olacak." dedi.

Play-Off Turu hakkında da konuşan Mecnun Otyakmaz "Kopenhag'ı düşünüyoruz ama Dinamo Batum da tehlikeli takımdı. Eksiklerimiz sorun yarattı ama biz de üstüne koyarak geliyoruz. En kısa sürede hazır olacağız. Daha iyi bir takım olacağız ve daha iyi bir futbol izleteceğiz. Son 15 dakika özellikle çok daha iyi oynadık ve turu aldık. Keşke daha erken golü bulabilseydik ama bu da güzel." ifadelerini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.