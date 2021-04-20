Mecnun Otyakmaz: 'Penaltı verilmedi'

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Avrupa Ligi bileti almak istediklerini söyleyen başkan, "Avrupa yolunda ciddi rakipler var, Alanya, Gaziantep. Puan kaybına uğramamamız gerekiyordu ama rakibimiz şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Bu 1 puan da sevindirici. Hem namağlup ünvanımızı sürdürüp, hem Avrupa şansını sürdürmemiz sevindirici." dedi.



Penaltılarının verilmediğini de söyleyen Otyakmaz, "Hakemin ilk yarıda takdir hakları dikkatimi çekti, 2. yarı dengeledi. Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." ifadelerini kullandı.



