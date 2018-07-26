Mecnun Otyakmaz: 'Orkan ve Ahmet Çalık'ı istiyoruz'

Süper Lig ekiplerindenbaşkan, TRT Spor'a transfer açıklamalarında bulundu.Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'tanve Galatasaray'danile ilgilendiklerini söyledi.Orkan Çınar listemizde var. Ama maliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle yerli futbolcuların Euro bazında ücret istemesini mantıksız buluyorum. Kiralık oyuncu için yüksek maliyete girmeyi mantıklı bulmuyoruz. Anlaşmanın zor olacağını düşünüyorum""Galatasaray, Ahmet Çalık'ı göndermek isterse devreye gireriz. Ondan önce bir teklif yaparak oyuncunun kafasını karıştırmak istemeyiz. O bölgede sıkıntılarımız var. Özellikle John Boye gittikten sonra çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Önce sağ açık, sonra stoper almak istiyoruz.