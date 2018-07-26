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Mecnun Otyakmaz: "Orkan ve Ahmet Çalık'ı istiyoruz"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Orkan ve Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Mecnun Otyakmaz: 'Orkan ve Ahmet Çalık'ı istiyoruz'
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26 Temmuz 2018 02:33
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a transfer açıklamalarında bulundu.

Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'tan Orkan Çınar ve Galatasaray'dan Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini söyledi.

İşte Mecnun Oytakmaz'ın açıklamaları;

Orkan Çınar listemizde var. Ama maliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle yerli futbolcuların Euro bazında ücret istemesini mantıksız buluyorum. Kiralık oyuncu için yüksek maliyete girmeyi mantıklı bulmuyoruz. Anlaşmanın zor olacağını düşünüyorum"

AHMET ÇALIK'I İSTERİZ

"Galatasaray, Ahmet Çalık'ı göndermek isterse devreye gireriz. Ondan önce bir teklif yaparak oyuncunun kafasını karıştırmak istemeyiz. O bölgede sıkıntılarımız var. Özellikle John Boye gittikten sonra çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Önce sağ açık, sonra stoper almak istiyoruz.

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