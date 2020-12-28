Mecnun Otyakmaz: 'Kimse Sivasspor'u hafife almasın'

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş maçındaki yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu.



Mecnun Otyakmaz maç sonunda; "İlk golde top taca çıkmış gibi görünüyor. 25 milyona yakın masraf ediyoruz, daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz, teknoloji getiriyoruz ama bir pozisyonu çözemiyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgisinde yok deniyor. Bu kadar dışarıda görünen bir top için neden içeride diye karar verdiler? Kimse Sivasspor'u hafife almasın! Bu VAR bizim işimizi görmedi, iptal etsinler bari, paramız gitmesin. Herkes golün iptal edilmesi yönünde görüş bildiriyor." dedi.



"ADI RAFAEL OLSA HALLOLURDU"



Mecnun Otyakmaz açıklamalarının devamında; "Hakan Arslan'ın kırmızı kartı için itiraz edeceğiz, adı Rafael olsa hallolurdu ama bakalım ne olacak." dedi.



