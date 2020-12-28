Mecnun Otyakmaz: "Kimse Sivasspor'u hafife almasın"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mecnun Otyakmaz: 'Kimse Sivasspor'u hafife almasın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2020 21:19
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş maçındaki yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Mecnun Otyakmaz maç sonunda; "İlk golde top taca çıkmış gibi görünüyor. 25 milyona yakın masraf ediyoruz, daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz, teknoloji getiriyoruz ama bir pozisyonu çözemiyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgisinde yok deniyor. Bu kadar dışarıda görünen bir top için neden içeride diye karar verdiler? Kimse Sivasspor'u hafife almasın! Bu VAR bizim işimizi görmedi, iptal etsinler bari, paramız gitmesin. Herkes golün iptal edilmesi yönünde görüş bildiriyor." dedi.

"ADI RAFAEL OLSA HALLOLURDU"

Mecnun Otyakmaz açıklamalarının devamında; "Hakan Arslan'ın kırmızı kartı için itiraz edeceğiz, adı Rafael olsa hallolurdu ama bakalım ne olacak." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için