Mecnun Otyakmaz: "Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasındaki karar için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mecnun Otyakmaz: 'Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı'
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05 Haziran 2021 18:53
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı 4 Eylül Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" sürecini hatırlamak istemediğini belirtti.

Otyakmaz, kumpas davasında çıkan kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım hem de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı." diye konuştu.

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