Mecnun Otyakmaz: 'Hüseyin Göçek her maçta problem!'

"GÖÇEK İLE HEP SORUN YAŞIYORUZ"

"TEL AVIV MAÇI FİNAL OLACAK"

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.Mücadeleyi değerlendiren Otyakmaz, "Gerçekten güzel bir maçtı. Ortada geçen bir maçtı genel olarak. UEFA maçlarımız ve Covid nedeniyle eksik ve değişik bir kadro ile sahadaydık. 70 dakika iyi oynadık. Gol pozisyonlarına da girdik. Fakat onları atamayınca klasik futbol gerçeği nüksetti. Atamayana atarlar oldu." dedi.82. dakikada Karagümrük'ün kazandığı penaltıyı da yorumlayan Sivasspor'un başkanı, "Bir penaltı pozisyonu var. İzleyemediğim için çok şey söyleyemiyorum ama orta ve VAR hakemlerinin yanıldığına dair telefonlar aldım. Akşam izleyeceğim. Son yıllarda Hüseyin Göçek ile her maçta problem yaşıyoruz. Bir şeyler oluyor. İyi hakemdi, beğenirdik ama son yıllarda her maçta sorun yaşıyoruz onunla. Şaşırıyoruz. İnşallah doğru pozisyondur." ifadelerini kullandı."Galibiyeti hak ettiğimiz dakikalar çok azdı. Genele baktığımız zaman 1-1 normal sonuç." diyen Otyakmaz, "Zor maçlarımız var, eksik kadrolarla uğraşıyoruz. Büyük şeylere talipseniz bu zorlukları aşmanız gerekiyor. Hafta içi de UEFA maçımız var. Bu karşılaşmamada da eksiklerimize rağmen iyi bir 11 ile çıkacağız. Tel Aviv maçını final maçı olması için iyi bir sonuç almak istiyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.