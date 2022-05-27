Mecnun Otyakmaz: 'Geleceğimiz aydınlık'

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Rakipleri Kayserispor'u tebrik ederek söze başlayan Otyakmaz, "Çok önemli takımları eleyerek finale çıktılar. Centilmenliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün üstün oynayan ve maçı forse eden bir Sivasspor vardı. Bütün Sivassporlulara armağan olsun." sözlerini kullandı.



Görev süresi boyunca 6. kez Avrupa kupalarına gideceklerini belirten Otyakmaz, "3 yıldır Avrupa'ya gidiyoruz. Ülkemizi temsil etmek büyük bir gurur. İnşallah UEFA gruplarına kalır, ondan sonra yolumuza devam ederiz. Bu bizim için gurur verici. Başkanlığım boyunca 6. kez ülkemizi temsil edeceğiz. Gerçekten büyük gurur." diye konuştu.



Geleceğin kendileri için aydınlık olduğundan bahseden Otyakmaz, "Sivasspor'un önemli bir dönemeciydi bu maç. Bu maçı almasak büyük sıkıntı yaşardık. Önümüz şimdi biraz daha aydınlık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek takımı oluşturacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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