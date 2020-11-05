Mecnun Otyakmaz: 'Galatasaray'ı da yenmek istiyoruz'

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Qarabağ galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Mecnun Otyakmaz "Başakşehir'i kutlarım. Sanki o galibiyetin ardından biz de kazanacağımız hissine kapıldık. Şimdi kazanarak devam etmek ve gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.



Mecnun Otyakmaz ayrıca "Galatasaray maçını da içeride oynayacağız, yorgunluk söz konusu olmaz. Galatasaray'ı da yenmek istiyoruz." diye konuştu.



