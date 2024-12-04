Mecnun Otyakmaz: "G.Saray, F.Bahçe'nin rekabeti vahşi"

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakem kararları için yaptığı açıklamalara cevap verdi.

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Mecnun Otyakmaz: 'G.Saray, F.Bahçe'nin rekabeti vahşi'
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04 Aralık 2024 18:26
TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hakem kararları için yaptığı açıklamalarla ilgili Ekol TV'ye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, "Bir çok seslilik var. Federasyon olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti maalesef biraz vahşi geçiyor." dedi.

İki takımın rekabetinin hakemleri zorladığını söyleyen Otyakmaz, "O da bizleri ve hakemlerimizi zorluyor. Bazen de birazda suçu bizim ve hakemlerimizin üzerine atıyorlar." ifadelerini kullandı.

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